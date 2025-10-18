У Тернополі ФОК на вул. Братів Бойчуків доступний для маломобільних груп населення

З метою забезпечення доступності та створення комфортного середовища для людей з інвалідністю у Тернополі проводяться активні роботи з усунення фізичних бар’єрів у закладах спортивної інфраструктури.

Зокрема, у фізкультурно-оздоровчому комплексі, що на вул. Братів Бойчуків, 4-А, здійснено низку заходів для покращення доступу маломобільних груп населення. На вході до будівлі облаштовано пандус, оновлено пішохідні доріжки, а також усунено внутрішні перешкоди – демонтовано поріг між холом і спортивним залом. Окрім того, облаштовано санвузол, пристосований для людей з інвалідністю.

З метою забезпечення доступу до інформації та можливості самостійної орієнтації для осіб з порушенням зору, біля головного входу до комплексу встановлено тактильну інформаційну табличку, надруковану шрифтом Брайля. Подібні таблички з’явилися і на фасадах інших спортивних закладів міста – «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1» та «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 імені Юрія Горайського».

Реалізація цих заходів спрямована на створення безбар’єрного середовища та забезпечення рівних можливостей для всіх мешканців Тернополя. Це дозволяє кожному, незалежно від стану здоров’я чи фізичних можливостей, мати рівний доступ до занять спортом, активного дозвілля та повноцінної участі в громадському житті.