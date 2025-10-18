Співробітники підрозділів дотримання прав людини та ізоляторів тимчасового тримання підбили підсумки роботи за 9 місяців

За ініціативи Відділу організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання та моніторингу дій із затриманими ГУНП в Тернопільській області відбулася нарада, на якій обговорили результати роботи інспекторів дотримання прав людини та начальників ізоляторів тимчасового тримання.

Під час зустрічі було розглянуто актуальні питання роботи інспекторів, проаналізовано досягнення та виклики, з якими вони зіткнулися у своїй діяльності. Особливу увагу приділили дотриманню прав затриманих осіб, покращенню умов перебування в ІТТ. Також обговорили плани роботи на IV квартал.

Участь у нараді взяли заступник начальника управління головної інспекції ГУНП в області, підполковник поліції Микола Ковальчук та старший інспектор з особливих доручень Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції, майор поліції Ірина Ніколаєва.

До вступного слова в онлайн-форматі долучилась начальник управління організації діяльності ІТТ та моніторингу дій із затриманими Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Олена Дмитращук, яка надала цінні поради та рекомендації.

Під час наради також представили нових інспекторів дотримання прав людини, які нестимуть службу у територіальних підрозділах поліції області. Серед них — ветеран війни Віктор Сторож, нещодавно призначений на посаду провідного інспектора сектору дотримання прав людини Тернопільського районного управління поліції.

Старший інспектор з особливих доручень ДГІДПЛ Нацполіції Ірина Ніколаєва передала інспекторам аптечки для розміщення у підрозділах поліції.