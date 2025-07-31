Від 5 липня 2025 року відновлено обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності

Після трирічної перерви, спричиненої повномасштабною війною, в Україні 5 липня 2025 року офіційно поновлено обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності до органів державної статистики. Відповідні зміни до закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» набрали чинності 5 липня 2025 року.

Головне управління статистики у Тернопільській області проводить інформаційну кампанію щодо відновлення звітування. Зокрема, зобов’язання подавати звітність відновлено для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців, які є респондентами державних статистичних спостережень.

Респонденти, які не мали змоги подати звітність у 2022–2025 роках, мають на це три місяці – до 5 жовтня 2025 року.

Відновлення повноцінного збору статистичних і фінансових даних є важливим кроком для забезпечення держави актуальною та достовірною інформацією, необхідною для формування рішень у сферах національної безпеки, економіки, соціальної політики та виконання міжнародних зобов’язань.

Подати звітність можна:

через звичне програмне забезпечення: ukrstat.gov.ua/elektr_zvit;

онлайн – через «Кабінет респондента»: statzvit.ukrstat.gov.ua.

Перевірити, які форми потрібно подавати, можна за посиланням: ess.ukrstat.gov.ua (потрібен кваліфікований електронний підпис).

Деталі – на офіційних сайтах:

Контакти для довідок: (068) 663-64-78, gus@te.ukrstat.gov.ua.