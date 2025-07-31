У Тернополі ремонтують дороги, тротуари та облаштовують екопарковку

У Тернополі 31 липня заплановані ремонтні роботи на вулицях міста та у дворах житлових будинків.

Зокрема, на вулиці Текстильній проводиться підготовка ремонтних карт з використанням великої фрези та подальше асфальтування дорожнього покриття. На вулиці Торговиця облаштовують бордюри (поребрики) та піщано-щебеневу основу для нового тротуару. Також тривають роботи з мощення фігурними елементами (ФЕМ) для створення безбар’єрного простору на проспекті Злуки, 33–37.

У дворах за адресами:

вул. Клима Савури, 9 виконується влаштування основи проїзду (корита), мощення екопарковки та проїзду ФЕМ;

вул. Клима Савури, 7 облаштовується корито та піщано-щебенева основа проїзду;

на вулицях Лесі Українки, 18, вул. 15 Квітня, 15 та Лучаковського, 8, 10, 12 триває мощення тротуару ФЕМ;

Мешканців просять звертати увагу на тимчасові обмеження та не паркувати автівки у зонах проведення робіт.