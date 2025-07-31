У Тернополі поліцейські долучилися до проведення інформаційної кампанії щодо протидії торгівлі людьми

Щороку 30 липня світ відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми – злочин проти свободи та гідності людини, який не має винятків ні для однієї держави. В умовах повномасштабної війни ця проблема загострилася: зросла кількість вразливих категорій населення, які можуть стати легкою здобиччю для зловмисників.
Особливо небезпеку торгівля людьми становить для жінок, дітей, внутрішньо переміщених осіб, а також для молоді, що дедалі більше живе у «віртуальному світі» соціальних мереж. Саме через онлайн-платформи зловмисники найчастіше вербують жертв, прикриваючись фейковими пропозиціями роботи, навчання чи допомоги за кордоном.
Під виглядом обіцянок кращого життя – експлуатація, приниження, рабство.
Не толерувати насильство – означає діяти. Підтримувати тих, хто у небезпеці – наш обов’язок.
«Не можна закривати очі, мовчати чи бути байдужим. Потрібно допомагати тим, хто потрапив у біду. Важливо вчасно донести інформацію до людей, аби вони не стали жертвами через необачність у мережі. Інформування – один із найефективніших інструментів запобігання торгівлі людьми», – зазначив т.в.о. заступника начальника управління – начальник 2-го відділу (боротьби з торгівлею людьми) ГУНП в Тернопільській області Василь Гончарук.
У рамках цього дня працівники поліції Тернопільщини спільно з представниками громадської організації «Відродження нації» провели інформаційну кампанію серед населення. Під час заходів громадянам роздавали інформаційні буклети з порадами, як не стати жертвою торгівлі людьми, розповідали про ризики онлайн-вербування, ознаки небезпеки та алгоритм дій у разі загрози.
Якщо вам відомо про випадки торгівлі людьми або будь-якої форми експлуатації – не мовчіть!
102 – Національна поліція України
112 – служба екстреної допомоги
1547 – гаряча лінія з протидії торгівлі людьми
527 – Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів
Пам’ятаймо: байдужість – це мовчазна співучасть.