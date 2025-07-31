У Тернополі поліцейські долучилися до проведення інформаційної кампанії щодо протидії торгівлі людьми

Щороку 30 липня світ відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми – злочин проти свободи та гідності людини, який не має винятків ні для однієї держави. В умовах повномасштабної війни ця проблема загострилася: зросла кількість вразливих категорій населення, які можуть стати легкою здобиччю для зловмисників.

Особливо небезпеку торгівля людьми становить для жінок, дітей, внутрішньо переміщених осіб, а також для молоді, що дедалі більше живе у «віртуальному світі» соціальних мереж. Саме через онлайн-платформи зловмисники найчастіше вербують жертв, прикриваючись фейковими пропозиціями роботи, навчання чи допомоги за кордоном.

Під виглядом обіцянок кращого життя – експлуатація, приниження, рабство.

Не толерувати насильство – означає діяти. Підтримувати тих, хто у небезпеці – наш обов’язок.

«Не можна закривати очі, мовчати чи бути байдужим. Потрібно допомагати тим, хто потрапив у біду. Важливо вчасно донести інформацію до людей, аби вони не стали жертвами через необачність у мережі. Інформування – один із найефективніших інструментів запобігання торгівлі людьми», – зазначив т.в.о. заступника начальника управління – начальник 2-го відділу (боротьби з торгівлею людьми) ГУНП в Тернопільській області Василь Гончарук.

У рамках цього дня працівники поліції Тернопільщини спільно з представниками громадської організації «Відродження нації» провели інформаційну кампанію серед населення. Під час заходів громадянам роздавали інформаційні буклети з порадами, як не стати жертвою торгівлі людьми, розповідали про ризики онлайн-вербування, ознаки небезпеки та алгоритм дій у разі загрози.

Якщо вам відомо про випадки торгівлі людьми або будь-якої форми експлуатації – не мовчіть!

102 – Національна поліція України

112 – служба екстреної допомоги

1547 – гаряча лінія з протидії торгівлі людьми

527 – Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів

Пам’ятаймо: байдужість – це мовчазна співучасть.