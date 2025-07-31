У Тернополі демонтували вісім рекламних конструкцій, встановлених з порушеннями

31 липня у Тернополі демонтували вісім рекламних конструкцій, розміщених на фасадах будівель без відповідних дозволів. Роботи провела постійно діюча робоча група з організації демонтажів спільно з управлінням муніципальної інспекції за участі представника Національної поліції.

Демонтаж здійснено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 2 квітня 2025 року №406 «Про демонтаж рекламних засобів». Незаконні конструкції були встановлені за адресами: вул. Тролейбусна, 1В, вул. Володимира Громницького, 4 та просп. Степана Бандери, 29.

Власникам демонтованих об’єктів для повернення майна слід звернутися до ПП «Східний Масив» за адресою: просп. Степана Бандери, 94, з метою відшкодування витрат, пов’язаних із демонтажними роботами.