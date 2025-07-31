У бізнес-просторі Open Space Ternopil працює сучасний швейний коворкінг

У бізнес-просторі Open Space Ternopil (вул. Доли, 9) діє сучасний швейний коворкінг. Простір оснащений потужними швейними машинами, які підходять для роботи з різними матеріалами, зокрема тканиною та шкірою, а також сучасною вишивальною технікою для створення логотипів, нашивок та декоративних елементів.

Коворкінг відкритий для підприємців, дизайнерів, ремісників і всіх, хто працює або хоче спробувати себе у сфері легкої промисловості. Тут можна виготовляти прототипи, створювати власні колекції, працювати над зразками чи експериментальними виробами. Найближчим часом у просторі також стартують майстер-класи для тих, хто хоче навчитися працювати зі швейним та вишивальним обладнанням.

Нагадаємо, бізнес-простір Open Space Ternopil функціонує у Тернополі з жовтня минулого року. Це – мультифункціональний центр, що об’єднує коворкінг-зону, конференц-зал, шоуруми, творчі студії з цифровим 3D-обладнанням, а також простори для промислового дизайну, урбаністики та публічних подій.