Торгівля людьми – злочин, що калічить долі: поліцейські закликають не мовчати

З нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми працівники управління міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області взяли участь у круглому столі, що відбувся на базі Тернопільського благодійного фонду «Карітас».

Під час заходу учасники обговорили ключові аспекти міжвідомчої взаємодії, шляхи вдосконалення механізмів виявлення та документування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, а також питання забезпечення належного захисту постраждалих.

Правоохоронці поділилися практичними прикладами ефективної роботи у цьому напрямку. Особливу увагу приділили важливості співпраці з громадськістю. Зазначалося, що одним із дієвих інструментів виявлення фактів торгівлі людьми є звернення громадян – як безпосередньо від постраждалих, так і від осіб, яким відомі обставини вчинення таких злочинів.

Однак практика показує, що через психологічний тиск, погрози з боку зловмисників та соціальну вразливість, більшість потерпілих утримується від звернення до правоохоронних органів.

Поліцейські закликають громадян не залишатися байдужими до проблеми торгівлі людьми. Якщо вам відомі факти вербування, переміщення чи експлуатації осіб – не зволікайте, звертайтеся до органів Нацполіції або телефонуйте на гарячі лінії:

102 – Національна поліція України

112 – служба екстреної допомоги

1547 – гаряча лінія з протидії торгівлі людьми

527 – Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів