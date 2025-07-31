Прокурори вимагають укласти охоронний договір щодо об’єкта культурної спадщини

Бучацька окружна прокуратура звернулася до суду в інтересах Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації щодо укладення охоронного договору на об’єкт культурної спадщини – пам’ятку археології місцевого значення.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі за позовом прокуратури до однієї з територіальних громад Чортківського району про визнання бездіяльності та зобов’язання укласти охоронний договір щодо об’єкта культурної спадщини – пам’ятки археології місцевого значення: Курганна група (2 кургани) Гончарівка ІІІ.

Укладення охоронного договору є необхідним для забезпечення належного збереження об’єкта, запобігання його руйнуванню та втрати як джерела історичної і культурної цінності.

Довідково: пам’ятка Курганна група (2 кургани) Гончарівка ІІІ, епоха бронзи – ранньозалізний час (ІІ-І тис. до н.е.), наказом Міністерства культури України від 18.04.2017 № 323 занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення, охоронний номер 4564-Тр.