Порушення ПДР водіями та пішоходами – основна причина аварій та травмувань

Двоє людей потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Травми жителі Тернопільської області отримали 30 липня в результаті порушення правил дорожнього руху.

В обласному центрі близько 10:14 на вулиці 15 Квітня під колеса автомобіля потрапив чоловік. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

У ході перевірки стало відомо, що потерпілий, тернополянин 1955 року народження, почав переходити дорогу у забороненому місці з інтенсивним рухом транспорту. Водій Mitsubishi Lancer не встиг зорієнтуватися та загальмувати і як наслідок – порушник потрапив під колеса його авто. Його із забоями доправили до лікарні.

Ще одну автопригоду зареєстрували поліцейські в Тернополі о 18:10 на вулиці Острозького. Водій автомобіля Ford Transit, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався в безпечному русі та допустив зіткнення з мотоциклом Tekken 250. 43-річного водія мототранспорту з переломом госпіталізували.

У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють причини нещасть.