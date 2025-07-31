Керувати автомобілем без посвідчення водія – адміністративне правопорушення

Керування транспортним засобом без водійського посвідчення тягне за собою адміністративну відповідальність та штрафи. Поліцейські закликають громадян бути відповідальними та не порушувати закон.

За минулу добу співробітники поліції задокументували два випадки, коли водії, будучи позбавленими прав керувати транспортними засобами знехтували цією забороною. У селі Великий Глибочок поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили мікроавтобус і виявилося, що водій був позбавлений права керування згідно рішення суду. Заборону сідати за кермо від суду отримав і житель села Великі Гаї, проте чоловіка це не зупинило.

Поліцейські нагадують: розмір штрафу за керування транспортом без документів залежить від обставин: якщо особа ніколи не мала прав – штраф становить 3400 грн; якщо права є, але забуті або відсутні – 425 грн; за керування після позбавлення прав – 20400 грн, а повторне порушення протягом року – 40800 грн. Також передача керування особі без прав карається штрафом у 3400 грн.