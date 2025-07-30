За зберігання наркотичних засобів мешканцю Тернопільщини загрожує кримінальна відповідальність

Незаконне зберігання наркотичних засобів інкримінують працівники Тернопільського відділення поліції 45-річному чоловікові. Його із забороненою речовиною зупинили оперативники.

29 липня, обстежуючи лісопосадку на території села Петриків, поліцейські виявили невідомого, чоловіка, який поводився підозріло.

Правоохоронці підійшли до нього, аби перевірити документи. На запитання про наявність заборонених предметів житель села Петриків зізнався, що має наркотики. Фігурант віддав пакетик з кристалічною речовиною. Він запевняє, що знайшов його у лісі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває слідство.