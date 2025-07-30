Вербував українців для перевезення нелегальних мігрантів у ЄС: перед судом постане житель Тернопільщини

34-річного мешканця Кременця обвинувачують у торгівлі людьми. Слідчі ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

У ході слідства встановлено, що фігурант підшуковував громадян України, які перебували у скрутному матеріальному становищі, мали водійські посвідчення та могли безперешкодно перетинати державний кордон. Під виглядом легального працевлаштування за кордоном він пропонував роботу перевізниками, однак насправді втягував громадян у протиправну діяльність – перевезення нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу (Сирії, Іраку, Туреччини) до країн Європейського Союзу.

Серед завербованих була й жителька Тернопільщини. Знаючи про її проблеми зі здоров’ям та скрутне фінансове становище, обвинувачений запропонував їй «високооплачувану роботу». За кожного перевезеного нелегального мігранта жінці обіцяли платити їй від 300 до 450 доларів США, а тижневий дохід, за словами зловмисника, міг сягати 5000 доларів.

Протиправну схему викрили оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області спільно з представниками Державної прикордонної служби. Під час санкціонованих обшуків у помешканні фігуранта було вилучено понад 17 тисяч доларів США, банківські картки, транспортні засоби та інші речові докази.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1 ст.149 Кримінального кодексу України(торгівля людьми). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.