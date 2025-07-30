У Тернополі відбудеться безкоштовний воркшоп для ветеранів про адаптивний спорт

Центр ініціатив «Повернись живим» у партнерстві з ГО «Ветеранський простір Незламні духом» та Тернопільським міським центром фізичного здоров’я населення запрошують ветеранів і ветеранок на освітній захід «Як адаптивний спорт допомагає під час відновлення?».

Воркшоп відбудеться 2 серпня об 11:00 у фізкультурно-оздоровчому комплексі за адресою: м. Тернопіль, вул. Братів Бойчуків, 4а.

Програма заходу включає:

знайомство з видами адаптивного спорту;

відповіді на питання, де і як займатися у Тернополі;

тестування адаптивного обладнання разом з менторами;

гру в баскетбол на кріслах колісних.

Воркшоп триватиме три години та орієнтований на тих, хто ще не мав досвіду в адаптивному спорті, але цікавиться цією темою; прагне дізнатися більше або розвиватися у цьому напрямку; шукає способи покращити фізичне та емоційне здоров’я; бажає знайомств у ветеранському середовищі.

Участь у заході безкоштовна. Реєстрація обов’язкова за посиланням ТУТ.

Організатори радять мати із собою перевзуття.

Детальніше про проєкт – на сайті https://nashi.cbacenter.ngo/page/probuiut-nove.