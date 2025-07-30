У Тернополі стартують ремонтні роботи на вулиці Текстильній

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У Тернополі розпочинаються роботи з поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Текстильній. Підрядники приступають до фрезерування старого асфальтобетону, після чого виконають підсилення основи дороги щебенево-піщаною сумішшю та влаштують новий шар асфальтобетонного покриття.

У разі сприятливих погодних умов ремонт планують завершити до 2 серпня включно. Роботи триватимуть щодня з 9:00 до 22:00. Для їхнього проведення частково обмежать рух транспорту на ділянці, де працюватиме дорожня техніка. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватись тимчасових знаків і, за можливості, обирати інші маршрути.

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