Ще 12 військовослужбовців з Тернополя отримають одноразову допомогу на лікування та реабілітацію

Тернопільська громада продовжує допомагати військовим, які зазнали поранень під час служби. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про надання одноразової грошової допомоги ще 12 захисникам. Кожен із них отримає по 15 000 гривень на лікування та проходження реабілітації. Загальна сума, яку спрямують цього разу, становить 180 тисяч гривень.

Від початку 2025 року таку допомогу вже отримали 360 військовослужбовців з Тернополя. Упродовж 2024 року аналогічні виплати були надані 295 пораненим захисникам. Отримати матеріальну допомогу можуть тернопільські військові, які брали участь у бойових діях чи забезпечували оборону країни, отримали травми, поранення, контузії або інші ушкодження й потребують медичної допомоги.

Для подачі документів необхідно звернутись до відділу звернень Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6, 1 поверх) у будні дні. Додаткову інформацію надає відділ по роботі з ветеранами війни та пільговими категоріями управління соцполітики за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8. Телефон для довідок: (067) 395-88-62.