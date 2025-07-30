Рідні загиблих побратимів мають відчувати нашу підтримку повсякчас, – Сергій Зюбаненко

Зустрічі з сім’ями поліцейських, котрі віддали своє життя за незалежність України, – дуже важливі, адже вони допомагають відчувати підтримку, додати сили та зберегти надію. Недарма кажуть: розділене горе – це пів горя.

Керівник поліції області Сергій Зюбаненко, інші співробітники Головного управління, Чортківського районного управління та Борщівського відділення поліції відвідали родину загиблого колеги Олександра Товарніцького. Приводом для такої зустрічі стала подія, на яку чекала вся родина, і на якій, точно мріяв бути сам Олександр – його донечці виповнився рік. Аби підтримати родину, поліцейські з подарунками приїхали до маленької Єви.

«Дитина має відчувати батькову опіку з неба, а ми тут, на землі, будемо поруч. Тому тримайтеся, нехай донечка росте здоровою, щасливою, тішить вас. Це частинка вашого чоловіка, – звернувся до дружини Іванни начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Приємною новиною для жінки стала можливість служити в поліції, адже Іванна давно мріяла про це, тому з проханням про працевлаштування звернулася до управління кадрового забезпечення. І бажання стало реальністю.

«Це буде символічно, і це не перший випадок, коли наші Герої йдуть – їхні рідні продовжують справу. Тепер ви будете в колективі тих людей, котрі поважали, товаришували, служили з вашим чоловіком, – підтримав Іванну Сергій Зюбаненко.

Дружина загиблого Олександра, не стримуючи сліз, щиро подякувала керівництву та колегам за те, що шанують пам’ять про її чоловіка, піклуються про неї та маленьку донечку.

«Дуже дякую за подарунки. Єва ще маленька і вона щиро тішиться подарованому. Для неї це важливо. А для мене – підтримка моїх батьків, батьків чоловіка і поліцейських».

Після зустрічі поліцейські разом з дружиною та батьками Олександра відвідали могилу полеглого Героя та поклали квіти.

Попри нестерпний біль втрати рідні вдячні поліцейським, особливо тим, хто був в останні хвилини поруч з їхнім сином, і хто, незважаючи на величезний ризик власної загибелі, таки витягнули тіло бійця з поля бою, аби похоронити його в рідному селі.

Нагадаємо, Олександр Товарніцький загинув 7 липня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було лише 27. Молодший лейтенант поліції добровільно вступив до новоствореного стрілецького батальйону, аби боронити державу від російських окупантів. Його пам‘ятимуть як справжнього патріота України, вірного друга, надійного побратима.