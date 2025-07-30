На Тернопільщині оперативники поліції викрили зловмисника, причетного до крадіжки з помешкання на понад 100 тисяч гривень

Фігурант викрав золоті прикраси з будинку мешканки одного з сіл Білецької громади. За вчинене чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

До співробітників відділення поліції №1 (м. Тернопіль) звернулася 46-річна жителька Тернопільського району. Жінка повідомила про зникнення з її будинку ювелірних виробів. За словами потерпілої, вона виявила відсутність прикрас не одразу, оскільки тривалий час не перевіряла, чи вони на місці.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до майнового злочину. Ним виявився 45-річний односелець заявниці, уродженець Луганської області. Як з’ясували оперативники, чоловік часто приходив до жінки у гості. Під час таких візитів, коли господиня не помічала, він поступово викрадав прикраси, які згодом здавав у ломбард.

Сума завданих збитків, за попередніми даними, перевищує 100 тисяч гривень. Відомо, що фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Триває досудове розслідування.