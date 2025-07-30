На Тернопільщині матір судитимуть за залишення дітей без допомоги, що призвело до смерті трьох із них

Ювенальним прокурором Чортківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно матері, яка злісно не виконувала передбачених законом обов`язків щодо догляду за дітьми, що спричинило смерть трьох дітей та тяжкі наслідки для чотирьох інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи за місцем проживання, жінка допустила вживання млинців із грибами своїми шістьма малолітніми дітьми та неповнолітньою гостею, не впевнившись у безпечності харчових продуктів.

Надалі, достовірно знаючи, що діти вживали потенційно небезпечну їжу та мають ознаки гострого отруєння, обвинувачена, розуміючи серйозність ситуації та маючи обов’язок і реальну можливість надати медичну допомогу шляхом звернення до лікарні, у період з 28 по 30 жовтня 2024 року умисно залишила їх без допомоги, що спричинило смерть трьох дітей та тяжкі наслідки в інших чотирьох.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ст. 166, ч. 3 ст. 135 КК України та караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.