У Тернополі триває голосування за представників складу Номінаційного комітету «Громадського бюджету-2026»

Майже 700 тернополян уже долучилися до голосування за представників громадськості до складу Номінаційного комітету «Громадського бюджету-2026». Онлайн-опитування триває до 09:00 год. 4 серпня.

Номінаційний комітет відіграватиме ключову роль у координації чергового етапу «Громадського бюджету», який дозволяє мешканцям реалізовувати власні ідеї для розвитку Тернополя, навіть в умовах воєнного стану.

Цьогоріч до участі в комітеті подали заявки шість кандидатів – активних представників громадських організацій. З-поміж них шляхом відкритого онлайн-голосування оберуть трьох, які наберуть найбільше голосів.

Кожен мешканець громади може проголосувати за одного кандидата лише один раз. Для цього потрібно скористатися одним із двох способів:

через мобільний застосунок «е-Тернопіль» (розділ «Сервіси – Опитування»),

або на порталі «е-Тернопіль. Портал мешканця».

Застосунок «е-Тернопіль» доступний для завантаження на смартфони Android та на iOS.

Запрошуємо тернополян взяти участь у голосуванні та зробити свій внесок у формування команди, яка координуватиме важливі для громади ініціативи у 2026 році.