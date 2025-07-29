У Тернополі стартував ремонт двору на вулиці Мирона Тарнавського, 14

У Тернополі триває оновлення прибудинкових територій. Один із об’єктів, де нещодавно розпочалися ремонтні роботи, – двір на вулиці Мирона Тарнавського, 14. Під час традиційного ранкового об’їзду міський голова Сергій Надал оглянув хід робіт та поспілкувався з мешканцями.

За словами очільника міста, крім ремонту проїжджої частини та тротуарів, у дворі є ще одна суттєва проблема, зокрема, нестача місць для паркування. Люди просять переоблаштувати частину прибудинкової території, яку раніше використовували для відпочинку, аби вона виконувала і функцію стоянки для автомобілів.

«Ми розпочали ремонт двору на Тарнавського, 14. Одночасно з відновленням дорожнього покриття розглядаємо можливість створення додаткових паркомісць. За зверненням мешканців дав доручення фахівцям передбачити облаштування ще одного елементу благоустрою – зони для паркування. Це буде окремий проєкт, який реалізують після завершення основних робіт», – зазначив Сергій Надал.

Відзначимо, що у Тернополі продовжуються ремонти ще кількох дворів та прибудинкових територій. Зокрема: