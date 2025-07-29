У Тернополі частково обмежать рух вулицею Текстильною через дорожні роботи

У Тернополі проведуть поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці Текстильній. За умови сприятливих погодних умов роботи на даній ділянці триватимуть з 30 липня по 2 серпня 2025 року включно – щоденно з 9:00 до 22:00 години.

Під час ремонту заплановано:

фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття проїзної частини;

підсилення основи дороги щебенево-піщаною сумішшю;

влаштування нового шару асфальтобетонного покриття.

З метою якісного виконання робіт рух транспорту на ділянці, де працюватиме дорожня техніка, буде частково обмежено. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути з урахуванням можливих незручностей.