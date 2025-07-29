Тернопіль приєднався до європейської програми цифрової трансформації громад

У 2025 році Тернопіль долучився до європейської ініціативи «Онлайн-служба підтримки закупівель для розумних громад» (Online Procurement Support for Smart Communities), що реалізується за підтримки Європейської Комісії. Заявку на участь у програмі було підготовлено за сприяння команди Deloitte Ukraine, яка координувала комунікацію з європейськими партнерами та забезпечила технічний супровід.

У межах ініціативи команда Deloitte Portugal провела аналітичну оцінку цифрової зрілості Тернополя. На основі отриманих результатів місто отримало індивідуальну дорожню карту цифровізації, яка містить конкретні рекомендації щодо подальшого розвитку цифрових сервісів у муніципалітеті.

Ця програма спрямована на підтримку міст на ранніх етапах цифрової трансформації. Вона передбачає аналіз поточного стану цифрових рішень, розробку стратегії їхнього вдосконалення та підвищення ефективності електронного врядування. Участь Тернополя у ініціативі відкриває нові можливості для модернізації міської інфраструктури та покращення сервісів для мешканців.