Шахраї ошукали двох жінок на понад 111 тисяч гривень: поліцейські розпочали розслідування

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними та не довіряти невідомим додзвонювачам, які представляються працівниками банківських установ.

Із заявою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 68-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що до неї зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки банку. Співрозмовник запевнив, що з її банківської картки намагаються зняти кошти та задля їх «збереження» попросив продиктувати код-підтвердження з SMS-повідомлення. Заявниця, нічого не підозрюючи, виконала вказівку, після чого з її рахунку зникло понад 76 000 гривень.

Ще однією жертвою шахраїв стала 59-річна місцева мешканка. За її словами, їй надійшло повідомлення в месенджері Telegram від невідомої особи, яка представилася працівником чат-боту банківської установи. Під приводом «переоформлення банківської картки» та «перевірки платоспроможності рахунку», зловмисник переконав жінку переховувати гроші на «безпечний» рахунок. У результаті вона втратила 35 000 гривень.

За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до шахрайських дій.

Працівники поліції нагадують, що справжні банківські працівники ніколи не телефонують із вимогою повідомити персональні дані, PIN-коди, коди з SMS чи перерахувати гроші.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.