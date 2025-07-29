Поліцейські застерігають: не здійснюйте передоплату за товари в інтернеті та не переходьте за сумнівними посиланнями

Правоохоронці Тернопільщини закликають громадян бути обачними під час онлайн-купівлі та продажу товарів. Шахраї активно використовують електронні платформи, месенджери та фейкові сайти, аби виманити гроші довірливих користувачів.

Так, до співробітників поліції звернувся 22-річний мешканець Тернополя. Хлопець повідомив, що в одному з месенджерів знайшов оголошення про продаж побутової техніки за вигідною ціною. Продавець запевнив, що товар у наявності, але наполягав на частковій передоплаті для здійснення доставки. Після того як потерпілий переказав кошти, зв’язок із «продавцем» зник й обіцяної техніки хлопець так і не отримав.

Інший випадок стався із 24-річною мешканкою Чортківського району. Жінка розмістила на одному з онлайн-сервісів оголошення про продаж електронних ваг. За деякий час з нею зв’язався начебто зацікавлений покупець. Під приводом оплати товару він надіслав посилання, за яким потерпіла перейшла та ввела реквізити своєї банківської картки. Невдовзі з її рахунку зникли 16 000 гривень.

За обома фактами слідчі поліції розпочали розслідування відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочинів.

Працівники поліції закликають:

Не здійснюйте передоплату за товари чи послуги незнайомим особам.

Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо їх надсилають нібито покупці чи продавці.

Нікому не повідомляйте свої конфіденційні дані, зокрема CVV-код, термін дії картки чи коди з SMS.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.