Поліцейські Тернопільщини затримали львів’янку, яка викрала з будинку значну суму грошей

200 тисяч гривень та 300 доларів США – саме таку суму викрала з будинку мешканки Теребовлі раніше судима жителька Львова. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців фігурантку оперативно встановили та затримали. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

З повідомленням про крадіжку на спецлінію 102 звернулася 45-річна жителька міста Теребовля. Жінка заявила, що з її помешкання невідома особа викрала гроші. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Теребовля).

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку спільно з фахівцями кримінального аналізу встановили особу, причетну до злочину. Нею виявилася 45-річна мешканка міста Львів, яка вже раніше притягувалася до кримінальної відповідальності.

Як з’ясувалося, жінка подорожувала електричкою, згодом сіла в перший-ліпший автобус і приїхала до Теребовлі. Під час прогулянки містом вона натрапила на будинок із незамкненими дверима. Скориставшись ситуацією, зайшла в оселю та викрала значну суму готівки.

Зловмисницю затримали в обласному центрі. Частину викрадених коштів вона витратила на придбання техніки, решту готівки поліцейські вилучили в ході слідчих дій.

Фігурантці слідчі поліції вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.