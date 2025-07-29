Поліцейські розшукали водія, котрий втік з місця ДТП, збивши на смерть чоловіка

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Джурин Чортківського району на одній із вулиць виявлено тіло невідомого. Травми, від яких помер чоловік свідчили, що сталося це внаслідок наїзду на нього транспортного засобу.

Слідчо-оперативна група Чортківського районного управління поліції та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління, виїхавши на місце події, встановили особу загиблого – ним виявився місцевий житель, 1958 року народження. Незабаром вдалося розшукати і винуватця дорожньо-транспортної пригоди, котрий втік з місця події. До злочину виявився причетним 50-річний житель Чорткова. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

У водія взято забір крові на стан алкогольного сп’яніння. Автомобіль вилучено та поміщено на арешт майданчик. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.