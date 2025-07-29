На Тернопільщині матір двох дітей позбавили батьківських прав

Сьогодні відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини Байковецької сільської ради. Його провів Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

На порядку денному було лише одне, але вкрай важливе та соціально складне питання: про позбавлення матері двох дітей батьківських прав. Завжди неймовірно складно уявити собі долю діток, які ростуть без матері, без її любові, без тепла та опіки…

Але в даній ситуації комісія прийшла до висновку, що цю горе-матір потрібно позбавити батьківських прав. Бо, враховуючи інтереси дітей та можливі наслідки для їхнього майбутнього, так буде краще.

Зрозуміло, що приймаючи таке рішення, члени комісії зважили на всі обставини, з яких можна зробити один висновок: жінка практично не дбала про своїх дітей, не займалася їхнім вихованням, не переймалася їхньою долею.

Тепер цю справу розгляне суд, який прийме остаточне рішення.