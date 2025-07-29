Керівник поліції Тернопільщини відзначив співробітників кадрового забезпечення

29 липня в Україні відзначають День працівників кадрового забезпечення Нацполіції. З цієї нагоди начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував фахівцям за сумлінну службу, професіоналізм і відданість справі.

«З першого дня, коли кандидат приходить у поліцію, він зустрічає саме вас. Від вашого фахового підходу, правильно підібраних слів залежить перше враження про службу. Ви не просто підбираєте кадри – ви формуєте майбутнє нашої структури», – наголосив полковник поліції Сергій Зюбаненко.

В умовах сьогодення на працівників кадрової служби лягає ще більше завдань. Це не лише добір і супровід особового складу протягом усього кар’єрного шляху – від першого дня служби до звільнення, а й робота з пораненими поліцейськими, родинами загиблих і безвісти зниклих.

Серед нагороджених – старший інспектор з кадрового забезпечення стрілецького батальйону поліції Тернопільщини, бійці якого нині боронять Україну на передовій. Вони не лише виконують службові обов’язки на фронті, а й підтримують бойових побратимів, залишаючись частиною єдиної поліцейської команди – як у тилу, так і на передовій.