У вчиненні грабежу поліцейські підозрюють уродженку Закарпаття

Зловмисниця після знайомства з 33-річним жителем Тернопільського району пограбувала його, забравши готівку та мобільний телефон.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся житель одного з сіл Теребовлянської громади про те, що поблизу центрального ринку його пограбували невідомі особи. Сума збитків склала майже 13 тисяч гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна уродженка Закарпатської області. 33-річна зловмисниця разом зі своєю знайомою склали компанію потерпілому, коли той вирішив вгостити їх алкоголем. Відтак, скориставшись нетверезим станом чоловіка, відкрито викрала у нього гаманець з грошима та мобільний телефон.

Правоохоронці швидко розшукали зловмисницю. У неї вилучили телефон та частину коштів. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.