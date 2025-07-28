Триває набір на патріотичний табір «Гуркіт» на Тернопільщині

На Тернопільщині триває набір молоді до патріотичного табору «Гуркіт», організованого Тернопільським обласним центром підготовки громадян до національного спротиву. Участь можуть взяти юнаки та дівчата віком від 14 років. Наступний заїзд розпочнеться вже 2 серпня, і це чудова можливість для підлітків провести літні дні активно, цікаво та з користю.

Програма табору насичена різноманітними заняттями, що сприяють фізичному, моральному та інтелектуальному розвитку учасників. Зокрема, у таборі проводять:

тренінги з особистісного розвитку, самозахисту та домедичної допомоги;

патріотичні лекції та командні спортивні ігри (футбол, волейбол);

заняття з фехтування, альпінізму, орієнтування;

майстер-класи зі сценічного мистецтва, хореографії, живопису та скульптури;

навчання з FPV-дронами, тактичної підготовки й використання симуляторів;

страйкбол.

Кожен день у таборі – це нові виклики, нові знання та незабутні враження.

Детальніше дізнатися про участь можна за телефонами:

+38 (098) 418 18 60 або +38 (098) 800 47 16, а також в Instagram: @hurkit_camp.