Тернопіль продовжує вносити об’єкти на всеукраїнську мапу безбар’єрності

У Тернополі триває робота над наповненням всеукраїнської онлайн-мапи безбар’єрності. Це – цифровий інструмент, що дозволяє оцінити рівень доступності різних об’єктів та маршрутів у місті для всіх груп населення, зокрема, для людей з інвалідністю, батьків з візочками, літніх людей.

Мапа безбар’єрності розробляється за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України у співпраці з технологічною компанією ЛУН. Тернопільська громада вже почала наносити на платформу інформацію про рівень фізичної доступності житлових будинків, шкіл, лікарень, кав’ярень, парків, зупинок громадського транспорту, адміністративних послуг та інших важливих локацій.

Кожен об’єкт, який буде додано на карту, матиме свій індекс безбар’єрності, перелік елементів доступності, фотографії та позначення наявних перепон. Платформа дозволяє зручно фільтрувати об’єкти за категоріями, що значно спрощує пошук інклюзивного простору. Онлайн-мапа також враховуватиме доступність маршрутів та споруд цивільного захисту. Згодом буде реалізована версія для людей з порушенням зору – із підтримкою скрін-рідерів.

Ініціатива є частиною масштабної кампанії «Без бар’єрів», започаткованої першою леді Оленою Зеленською, що спрямована на створення комфортного простору для всіх. Проєкт охоплює 15 пілотних громад, серед яких – Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня та Калуш. Виконавчим партнером виступає громадська організація «Безбар’єрність».