Сьогодні на Тернопільщині прогнозують грози та сильні дощі

За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології 28 липня грози, в окремих районах шквали 15 – 20 м/с, вночі місцями значні дощі (15-49 мм, в селенебезпечних районах 15-29 мм за ≤ 12 год), вдень подекуди град (діаметр 6 – 19 мм).

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. Будьте уважні та обережні!