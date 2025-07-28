Рятувальники ліквідували пожежу зерносушарки в Чортківському районі

У ніч на 28 липня в Чортківському районі виникла пожежа зерносушарки на території одного з агропідприємств.
27 липня о 23:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання. До місця події негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено частину конструкції зерносушарки на площі близько 20 м². Існувала реальна загроза поширення полум’я на всю споруду.
Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників пожежу вдалося оперативно локалізувати, а вже о 00:12 — повністю ліквідувати.
До гасіння залучалося три пожежні автоцистерни. Постраждалих немає.
Закликаємо аграріїв дотримуватися пожежної безпеки!
Пожежі під час жнив можуть призвести до значних втрат. Щоб знизити ризики, необхідно:
– регулярно перевіряти справність зерносушарок та електромереж;
– не допускати перевантаження електросистем і використання несправного обладнання;
– забезпечити чергування відповідальних осіб під час роботи техніки;
– тримати вогнегасники в доступних місцях і контролювати наявність води;
– дотримуватись протипожежних відстаней між технікою, спорудами та посівами.
Пам’ятайте: дотримання елементарних правил безпеки — це збереження майна, врожаю та життя людей.