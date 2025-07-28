Пішов на ставок і не повернувся: працівники поліції встановлюють обставини нещасного випадку

27 липня близько 9-ї години до поліцейських надійшло повідомлення від 34-річного мешканця Підгороднянської громади. Чоловік звернувся по допомогу, повідомивши, що його 58-річний батько напередодні пішов відпочивати до ставка в сусіднє село та додому не повернувся.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Тернопіль) та рятувальники. У ході пошукових заходів водолази виявили у водоймі тіло чоловіка без ознак життя – на відстані близько п’яти метрів від берега.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Правоохоронці вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля води. Не купайтеся наодинці, не запливайте далеко, не заходьте у воду у нетверезому стані. Бережіть себе та своїх близьких.