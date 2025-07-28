Обвинуваченому у вбивстві випускниці з Вишнівця на Тернопільщині змінено запобіжний захід на тримання під вартою

Кременецький районний суд задоволив клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу обвинуваченому в умисному вбивстві, поєднаному із насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприроднім способом із застосуванням фізичного насильства з використанням безпорадного стану потерпілої, вчинене щодо неповнолітньої, що спричинило особливо тяжкі наслідки (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 153 КК України). Йому обрано тримання під вартою замість цілодобового домашнього арешту.

Клопотання у суді підтримував керівник обласної прокуратури Віталій Панченко, який є тепер старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, кримінальне провадження щодо вбивства неповнолітньої у Вишнівці на Тернопільщині у 2017 році скеровано для розгляду до Кременецького районного суду 26 квітня минулого року, після неможливості його розгляду у Чортківському районному суді.

Ухвалою колегії суддів Кременецького районного суду від 14.08.2024 обвинуваченому змінено запобіжний захід – тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжували, востаннє- 24.06.2025 року строком на 2 місяці.

24 липня 2025 року правоохоронці отримали сигнал про пошкодження електронного браслета. Обвинувачений розбив його і утік. Юнака розшукали та доставили до місця проживання. Він був у стані наркотичного сп’яніння. Через ризики, що обвинувачений буде переховуватися від правоохоронних органів і суду, Віталій Панченко подав клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою, яке задоволено.