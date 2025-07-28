На Тернопільщині під час чищення колодязя загинув 57-річний чоловік

Подія сталася в одному із сіл Товстенської громади. Під час чищення колодязя загинув 57-річний чоловік.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (м. Заліщики). Правоохоронці встановили, що загиблий – житель сусіднього села. На прохання власниці домогосподарства він виконував роботи з чищення колодязя на її подвір’ї.

Під час виконання робіт на глибині відбувся обвал кам’яної кладки, внаслідок чого чоловік раптово перестав подавати ознаки життя. Очевидці одразу виклали медиків і рятувальників. Лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть.

За даним фактом слідчі поліції розпочали розслідування відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».