Переказала понад 7 тисяч доларів за авто, яке так і не отримала: поліція проводить розслідування за фактом шахрайства

До поліції із заявою про шахрайство звернулася жителька Тернополя. За словами жінки, вона стала жертвою аферистів, які запропонували послуги з пригону автомобіля з-за кордону.

Потерпіла розповіла, що знайшла на одному із сайтів оголошення про надання послуг із доставки транспортних засобів. Зв’язалася із представниками компанії. Вони запевнили її, що швидко підберуть авто за вигідною ціною та доставлять його з-за кордону.

Заявницю переконали, що для початку процедури необхідно внести передоплату — зокрема, на покриття митних платежів, інших «організаційних витрат», а також частину вартості автомобіля.

Повіривши в обіцянки, жінка перерахувала на вказаний рахунок понад понад 7 тисяч доларів США. Після цього зв’язок із «компанією» зник. Автомобіля вона так і не отримала, як і повернення коштів.

За цим фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває досудове розслідування.

Правоохоронці застерігають:

Уважно перевіряйте компанії, які пропонують послуги з доставки авто з-за кордону.

Не перераховуйте кошти невідомим особам.

Справжні компанії працюють на підставі офіційних договорів і здійснюють розрахунки лише через банківські установи з підтвердженням платежів.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102.

Для оперативної допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером: 0 (800) 50-51-70.