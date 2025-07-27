Делегація з німецького міста Ізерлон відвідала Тернопіль

Цими днями Тернопіль відвідала делегація представників із Федеративної Республіки Німеччина – міста Ізерлон. Делегацію представляли Сільвія Ольбріх – депутатка міської ради, керівниця делегації, Оксана Пеннер – представнця громадської організації «Об’єднані українці», член комітету, Олександр Платте, Христина Козакул – члени комітету та Марко Болле – супроводжуюча особа.

Під час перебування в місті відбулася зустріч делегації з міським головою Тернополя Сергієм Надалом, на якій обговорили подальше продовження співпраці між містами, надану підтримку Тернополю, а також визначили потреби міста для реалізації майбутніх спільних проєктів у сфері відновлення, зеленої енергетики, освіти, зокрема професійно-технічної освіти тощо.

У межах візиту партнери відвідали Тернопільську комунальну міську лікарню №2. Там відбулася зустріч із керівництвом закладу, під час якої обговорили питання співпраці, оглянули встановлені в рамках проєкту сонячні панелі, що розміщені на даху педіатричного відділення та відвідали військовослужбовців, які проходять реабілітацію.

«Завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами, а саме з німецьким містом Ізерлон, Тернопільська комунальна міська лікарня №2 отримала нову сучасну сонячну електростанцію, яку встановлено на даху педіатричного відділення. Такі сонячні електростанції дозволяють покривати до 60% потреб у споживанні електроенергії не з мережі, а за рахунок сонячної енергії. Це не лише питання економії коштів, а й питання енергетичної безпеки, адже лікарня матиме змогу працювати навіть під час блекаутів, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Щиро дякую нашим партнерам з міста Ізерлон, зокрема меру цього міста та його радниці Сільвії Ольбріх, а також представникам муніципалітету за таку важливу підтримку. Ми з нетерпінням чекаємо втілення наступних спільних ініціатив».

Це вже не перший спільно реалізований проєкт. Раніше Тернопіль отримав спеціальний транспортний засіб для перевезення маломобільних груп населення, переданого в рамках проекту з Ізерлоном (GIZ). Делегація також відвідала управління соціальної політики, де відбулася презентація даного соціального таксі. Під час зустрічі обговорили питання реалізації майбутніх спільних ініціатив.

«Місто Ізерлон раде підтримувати Тернопіль, насамперед завдяки таким проектам, як ця сонячна станція. Це доповнює всі інші гуманітарні ініціативи, які ми реалізуємо у Тернополі – для дітей, ветеранів та сімей. Ми також раді, що маємо надійного партнера в особі міського голови Сергія Надала, який відкриває для нас багато дверей і прокладає шляхи, щоб ми могли ефективно працювати тут», – зазначила Сільвія Ольбріх.

Під час зустрічі в Тернопільському вищому професійному училищі сфери послуг та туризму делегація оглянула обладнання для кухні, надане в рамках спільного проєкту, та підписали Угоду про співпрацю. В рамках підписаної угоди відбуватимуться стажування учнів впродовж наступних років.

Також відбулася зустріч з колективом Тернопільської спеціалізованої школи I–III ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, де обговорили питання співпраці між цією школою та школою міста Ізерлон.

Довідково: Угода про партнерство між містами Ізерлон і Тернопіль підписана 10.06.2022 р. в м. Хожув (Республіка Польща).

