Внаслідок вибуху в тернопільській багатоповерхівці загинули матір та син (оновлено)

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом вбивства.

25 липня близько 12 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера управління Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що на вулиці Володимира Винниченка стався вибух. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.Було встановлено, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – жінки та чоловіка. Уже встановлено, що це матір, 1956 року народження та син, 1985 року народження.

Смерть обох, найімовірніше, настала внаслідок детонації бойової гранати. Є припущення, що вибуховий пристрій син привіз із зони бойових дій. Також відомо, що чоловік місяць тому самовільно залишив частину, де ніс службу.

Які обставини та події передували нещастю, – допоки невідомо. На момент вибуху у квартирі були лише матір та син.

Відомості за фактом загибелі жінки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність), а за фактом смерті чоловіка порушено кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство» Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.