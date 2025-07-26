У Тернополі привітали медичних працівників із професійним святом

У Тернополі з нагоди Дня медичного працівника вручили подяки, нагрудні знаки та цінні подарунки представникам медичної галузі. Міський голова Сергій Надал привітав тих, хто щодня рятує життя і піклується про здоров’я жителів громади.

Нагороди отримали працівники міських лікарень, поліклінік, амбулаторій та екстреної медичної допомоги – за професіоналізм, самовідданість і значний внесок у розвиток системи охорони здоров’я Тернополя, особливо в умовах воєнного часу.

Під час виступу міський голова подякував медикам за витримку, чуйність і готовність працювати у найважчі моменти.

«Ви поруч тоді, коли боляче, страшно, коли людині потрібна не лише медична допомога, а й слова підтримки. За ці роки ви працювали під звуки сирен, приймали поранених, підтримували тих, хто втратив рідних. Ви не просто лікуєте, ви повертаєте надію, віру, життя. Дякую за кожну врятовану людину, за кожну усмішку дитини після одужання», – наголосив Сергій Надал.

Очільник громади побажав працівникам галузі медицини здоров’я, миру й Божої опіки у щоденній службі людям.