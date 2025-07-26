Поліцейські Тернополя просять відгукнутися очевидців автопригоди, яка трапилася в обласному центрі 25 липня вранці

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області звертаються до мешканців міста з проханням допомогти встановити обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 25 липня вранці на вулиці Степана Будного, біля автозаправної станції. Під колесами авто автомобіля ЗИЛ загинула 62-річна жінка. Поліцейські встановлюють обставини події та проводять необхідні слідчі дії.

Правоохоронці просять відгукнутися усіх, хто в проміжок часу з 09:00 по 09:30 перебував поблизу місця події або має записи з відеореєстраторів, які могли зафіксувати момент аварії в зазначений час.

Інформацію можна надати, зателефонувавши за номерами: (096)596-18-38, (0352)27 13 29, (0352) 27 12 84.

Кожна деталь може виявитися вирішальною. Не будьте байдужими — допоможіть встановити істину. Анонімність гарантується.