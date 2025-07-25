За порубку дерев у заповідній зоні жителю Тернопільського району загрожує до п’яти років позбавлення волі

Співробітники Тернопільського районного управління поліції виявили незаконну порубку дерев у ландшафтно-природному парку “Загребелля”.

На лінію 102 надійшло повідомлення від співробітника водної поліції про те, що при виїзді з обласного центру на території парку «Загребелля» виявлено незаконну порубку чотирьох дерев. На місці події поліцейський застав і «лісоруба» – жителя одного з сіл Тернопільського району, 1973 року народження.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, задокументувала злочин проти довкілля. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 246 Кримінального кодексу України – незаконна порубка дерев на території природно-заповідного фонду. Вирішується питання про оголошення підозри.