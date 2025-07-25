Вибух на вулиці Винниченка у Тернополі. Поліція з’ясовує обставини

Унаслідок події загинуло двоє людей.

25 липня близько 12 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера управління Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що на вулиці Володимира Винниченка стався вибух. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Було встановлено, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки. Попередньо, це син, 1985 року народження та матір, 1958 року народження. Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.

На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби.