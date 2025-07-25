У ніч з 25 на 26 липня перекриють вулиці Листопадову та Патріарха Йосипа Сліпого через ремонтні роботи

У Тернополі 25 та 26 липня 2025 року буде тимчасово перекрито рух транспорту на вулицях Листопадовій та Патріарха Йосипа Сліпого у зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття. Роботи триватимуть з 20:00 25 липня до 06:00 26 липня – за умови сприятливих погодних умов.

Ремонтні роботи проводяться з метою ліквідації аварійної ситуації, яка може спричинити пошкодження транспорту та створити небезпеку для учасників дорожнього руху.

У зазначений період роботи проводитимуться з повним перекриттям руху транспорту відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху. Просимо водіїв та пішоходів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням обмеження руху.