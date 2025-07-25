Тернополяни можуть подати заявку на встановлення камери відеонагляду в межах програми «Безпечний двір»

У Тернополі продовжують реалізовувати програму «Безпечний двір», мета якої – підвищити рівень безпеки у житлових мікрорайонах за допомогою відеоспостереження. Камери встановлюють у дворах багатоповерхівок та на вулицях міста.

Наразі у дворах уже працює понад 500 камер в межах програми «Безпечний двір». У період воєнного стану вони працюють, однак з метою громадської безпеки доступ до даних мають виключно правоохоронні органи.

Щоб у вашому дворі з’явився відеонагляд, мешканцям необхідно колективно подати письмове звернення у відділ звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6).