Псевдопрацівник банку видурив у жителя Тернополя майже 100 тисяч гривень

Поліція закликає громадян бути пильними та не довіряти незнайомцям, які телефонують і представляються працівниками банків.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошима. Сума збитків — майже 100 тисяч гривень.

За словами потерпілого, йому на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Зловмисник повідомив, що з його банківської картки нібито намагаються незаконно зняти кошти. Щоб уникнути цього, аферист запропонував терміново перевести гроші на так званий «резервний» рахунок.

Чоловік повірив і виконав усе, що сказав співрозмовник: увійшов до банківського додатку на телефоні та переказав кошти на рахунок, продиктований телефонним шахраєм. Коли зв’язок із «працівником банку» обірвався, він зрозумів, що його ошукали: гроші з картки зникли і повернути їх уже не вдалося.

За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють особу телефонного афериста.

Поліцейські застергіають: не виконуйте жодних фінансових операцій за вказівками незнайомців по телефону або через месенджери, не повідомляйте стороннім особам реквізити картки, паролі чи коди з SMS.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0(800) 50-51-70.