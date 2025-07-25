Понад 20 дітей взяли участь у спортивному заході «Спортивні канікули» у Тернополі

22 липня у Тернополі, на спортивному майданчику за адресою вул. Сергія Короля, 53, відбувся спортивно-розважальний захід «Спортивні канікули» для дітей віком від 6 до 12 років. Подія проходила в межах соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України».

Участь у заході взяли понад 20 дітей. Усі учасники були поділені на дві команди та з ентузіазмом долучилися до веселих естафет, рухливих ігор, командних вправ та перетягування канату.

Такі ініціативи не лише дарують дітям позитивні емоції, а й сприяють популяризації активного способу життя. Після змагань усі учасники отримали пам’ятні значки від Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення.

Наступний захід у межах проєкту «Спортивні канікули» відбудеться 25 липня о 16:00 год на спортивному майданчику за адресою вул. Романа Купчинського, 1.

Організатори заходу: Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.