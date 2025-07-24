Житель Теребовлі привласнив кошти за які товариш планував купити машину для виконання бойових завдань

Випадок шахрайства, який зареєстрували співробітники Тернопільського районного управління поліції, окрім кримінальної складової, більшою мірою вражає аморальністю. Той, кого потерпілий вважав товаришем і розраховував на допомогу в час, коли сам перебував на бойових позиціях, виявився нікчемних та жадібним шахраєм.

До співробітників поліції звернувся військовий з Тернополя. Чоловік розповів, що знайомий продав його автівку, а кошти, на які він так розраховував, аби придбати собі інше авто для виконання завдань на передовій, – не повернув.

Причетним до шахрайських дій виявився 21-річний житель Теребовлі. Пройдисвіт пообіцяв товаришу швидко продати його автомобіль, адже тернополянин йшов на війну і для цього хотів придбати інший, надійніший транспортний засіб. Тривалий час зловмисник водив власника за ніс, розповідаючи казки, що ринок перенасичений і продажі впали, аж поки військовий не побачив оголошення про продаж власного авто, але вже іншою особою. Виявилося, товариш реалізував його автомобіль, а гроші привласнив.

За фактом шахрайських дій поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/zhytel-terebovli-pryvlasnyv-koshty-za-iaki-tovarysh-planuvav-kupyty-mashynu-dlia-vykonannia-boiovykh-zavdan