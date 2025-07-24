23 липня у приміщенні міської ради відбулися загальні збори Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Захід проходив під головуванням міського голови Тернополя Сергія Надала.

Участь у зборах взяли голови територіальних громад – членів Асоціації міст України в Тернопільській області, а також народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Микола Люшняк, радниця Голови Асоціації міст України Оксана Продан, а також виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

«Відбулося засідання Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Під час зустрічі обговорили актуальний стан справ у громадах, головні виклики та проблеми, з якими стикаються органи місцевого самоврядування. Насамперед йшлося про підтримку Збройних сил України, захист громад, допомогу ветеранам, а також підготовку до нового опалювального сезону та до нового бюджетного року. Учасники заходу визначили спільні проблеми та спільне бачення шляхів їх вирішення, а також конкретні пропозиції до керівництва держави щодо того, як ці проблеми усунути та робити наші міста і села безпечнішими й комфортнішими» – розповідає Сергій Надал.

Довідково. Асоціація міст України (АМУ) – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, яка була утворена у 1992 році. АМУ об’єднує 909 сільських, селищних, міських рад. Регіональні відділення Асоціації діють в усіх областях.